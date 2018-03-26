حبس موظّفين بشركة عموميّة بتهمة اختلاس الملايير بالبليدة

أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة، بإيداع 4 أشخاص الحبس المؤقت بتهم فساد تتعلّق بالاختلاس وسوء استغلال الوظيفة.

والإهمال الواضح المؤدي إلى اختلاس أموال عمومية التي قدّرها المحققون بالمليار سنتيم من حسابات بنكية لشركة وطنية.

وتوصّلت التحريات في ملف القضية التي بوشرت الأسبوع الفارط، عقب تلقي فرقة الأبحاث للدرك الوطني بالشراقة شكوى من طرف الرئيس المدير العام لشركة وطنية ذات أسهم.

للتبيلغ عن فضيحة مالية تتعلق باختلاس مبالغ معتبرة من خلال التلاعب بالحسابات والملفات على مستوى مديرية المالية والمحاسبة للشركة.

وعليه تمّ تحديد هوية الموظّفين الذي لهم ضلع بعملية الإختلاس، ويتعلق الأمر بكل من المدعو “س.ن” 57 سنة، والمدعو “ب.ج” ذو 44 سنة.

حيث تبيّن أن المتّهم الرّئيسي “س.ن” مدير المصلحة الماليّة، كان يختلس الأموال منذ 2013 بتواطؤ صهره “س.ج” الّذي تولّى عملية سحب الأموال بإحدى البنوك بالبليدة.

في حين المتهمين “ش.ج” و” ل.ت” فكانا سببا في وقوع الجريمة من خلال سوء استغلال الوظيفة والإهمال.

ومكنت التحريّات من حجز مبلغ مالي قدره 700 مليون سنتيم كان بحوزة المتّهم “س، ن” مدير المصلحة الماليّة.