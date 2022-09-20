حبس “مير” بتهمة محاولة الاعتداء على قائد فرقة للدرك في تيزي وزو

أمر قاضي التحقيق في محكمة تيزي وزو، أول أمس، بإيداع رئيس بلدية “فريحة”، الحبس المؤقت، والمنتمي لحزب “جبهة القوى الإشتراكية”، ويتعلق الأمر بالمدعو “رزقي رزقي”، البالغ من العمر سبعين سنة، أب لخمسة أطفال، وهو صاحب العهدة الأولى لرئاسة المجلس الشعبي لمنطقة “فريحة” الواقعة على بعد حوالي 35 كلم عن عاصمة الولاية، حيث تم إيداعه الحبس المؤقت بعد اعتدائه على قائد فرقة الدرك الوطني في “فريحة”.

حيثيات القضية بدأت عندما تنقل “المير” للتدخل في قضية شقيقه، وراح يحاول تحدي الجميع، من سلطات قضائية، قوة عمومية ومحضر قضائي، لمنع عملية طرد تمت بموجب حكم قضائي.

وحسب ما توفر من معطيات، فإن رئيس بلدية “فريحة” حاول التدخل لمنع تنفيذ حكم بالطرد ضد شقيقه، وراح يحاول الاعتداء على قائد فرقة الدرك، لحظة تنفيذ الحكم.

وعلمت “النهار”، أن رئيس بلدية “فريحة”، وجهت له بعد توقيفه تهمة إهاتة موظف أثناء تأديته لمهامه إضرارا بقائد فرقة الدرك الوطني، الذي تنقل، صبيحة الخميس الفارط، في إطار عمله من أجل تنفيذ قرار قضائي بإخلاء قطعة أرض ملك لشقيق “المير” المتابع بتهمة بجنحة التعدي على ملكية عقارية، حيث قام بإحضار العتاد من أجل الشروع في تشييد مشروع.

كاتيا.ع