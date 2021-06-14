حبس نجم “the voice kids” بتهمة الشروع في القتل!

تم حبس نجم برنامج “ذا فويس كيدز“، الطفل المصري معاذ عيسى، 4 أيام على ذمة التحقيق، بعد اتهامه بالاعتداء على طفل زميل له وشق جمجمته بمفتاح سيارة.وألقت قوة من مباحث حلوان القبض على معاذ عيسى بعد انتشار أنباء حول فراره بمساعدة عدد من المقربين بعد الحادث.

ليعرض معاذ عيسى، على نيابة الطفل، أين صدر قرار حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، واحالته إلى محاكمة عاجلة.وحسب موقع “مجلة سيدتي”، فقد بدأت الواقعة، بدعابة بين الطفلين. وانتهت بالاعتداء على الطفل حسن بمفتاح سيارة تسبب في شق الجمجمة.

وأشار التقرير الطبي للضحية، أنه مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس، وانغماس جسم معدني “مفتاح سيارة”، بفروة الرأس وعظام الجمجمة والمخ.وكسر منخسف بعظام الجمجمة إثر إصابة الرأس.وأجريت للضحية، عملية رفع الجسم المعدني، ورفع الكسر المنخسف ولا يزال تحت الملاحظة.

وحسب ذات المصدر، فإن وزير الداخلية المصري أصدر قرارا بخروج مأموريات خاصة لضبط وإحضار معاذ عيسى، على ذمة البلاغ المقدم من والدة الضحية.وبينت التحقيقات أن المتهم اعتدى على زميله بمفتاح في الرأس ما أدى لإصابته بكسر في الجمجمة.

وقالت أم الضحية: “يوم الحادث معاذ جارنا اشتبك مع ابني حسن ببعض الكلمات الاستفزازية.وبعدها تطور الأمور إلى قيام معاذ بضرب ابني بالمفتاح في رأسه، ما تسبب في إحداث إصابة بالغة في الجمجمة”.والطفل معاذ عيسى أحد الأطفال الذين شاركوا في الموسم الثالث لبرنامج اكتشاف المواهب الغنائية The Voice Kids.

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