حبس 3 متهمين بحيازة أناشيد وفيديوهات تمجد تنظيم «داعش»

تم ضبطهم من طرف شرطة الحدود بمطار هواري بومدين

المتهمون تجار وقالوا إنهم حمّلوها عبر تطبيق «شاريت» بدافع الفضول

تمكنت مصالح الشرطة القضائية التابعة للفرقة الثانية لشرطة الحدود بمطار هواري بومدين من القبض على 5 أشخاص بعد الاشتباه فيهم بالالتحاق بالجماعات المسلحة بسوريا، بعد ضبط بهواتفهم المحمولة على أناشيد ومقاطع لفيديوهات تابعة للتنظيم المسلح «داعش»، وأمر قاضي التحقيق بمحكمة الدار البيضاء بإيداع 3 مشتبه فيهم الحبس.

وحسب مصدر قضائي مطلع، فإن الوقائع تعود إلى تاريخ 17 /11 /2017 في حدود الساعة العاشرة ليلا، حيث قامت عناصر الشرطة القضائية التابعة للفرقة الثانية بوضع تحت تصرفهم المدعويين «م.ع» من مواليد 26 /07 /1990، تاجر مقيم بالكاليتوس، وشخص ثانٍ يدعى «د.أ» من مواليد 21 /12 /1991 تاجر ومقيم بمنطقة الكاليتوس، والمدعو «ب.ر» من مواليد 07 /04 /1989، والمدعو «ط.ش» من مواليد 06//09/1989 تاجر ومقيم ببلدية باش جراح، والمدعو «ب. ر« من مواليد 27/05/1965.

وقد تم تحويل المعنيين بالأمر إلى الفرقة على ذمة التحريات، استنادا إلى إرسالية تتضمن معلومة أمنية «احتمال التحاقهم بالجماعات المسلحة بسوريا» وإرسالية أخرى تتضمن احتمال التحاق المدعو «ن.ع» رفقة أشخاص آخرين إلى منطقة النزاع بسوريا من أجل الانضام إلى الجماعات المسلحة.

وخلال السماع للمشتبه فيهم، أكدوا بأنهم كانوا متجهين نحو المملكة المغربية من أجل التجارة لا غير، المتمثلة في اقتناء الأحذية المغربية لغرض إعادة بيعها بمحلاتهم التجارية المخصصة لذلك، حيث كانوا قد جربوا هذه الصفقة في السابق ورغبوا أن يعيدوا الكرة مرة ثانية لنجاحها، في حين كان سفر المدعو «م.ع» رفقتهم من أجل السياحة ومرافقة أصدقائه فقط.

التحريات الابتدائية بيّنت أن الهواتف المحمولة الخاصة بالمشتبه فيهم، ويتعلق الأمر بـ«ب.ر» و«د.أ» «ط.ش» كانت تحمل أناشيد جهادية ومقاطع وفيديوهات خاصة بالتنظيم المسلح الذي يعرف بـ«داعش»، في حين أفضت إلى إخلاء سبيل كل من المدعويين «م.ع» و«ب.ر» لعدم وجود شبهة.

المتهم المدعو «د.أ» أكد بخصوص الأناشيد الجهادية الموجودة بهاتفه النقال أنه هو من حملها عبر تطبيق «اليوتوب» من أجل سماعها لا غير، إلا أنه بالمقابل يصر على التزامه بالفكر المعتدل وبعيد كل البعد عن الفكر المتطرف الجهادي، معترفا في الوقت ذاته بإرساله بعض الأناشيد إلى صديقه المدعو «ط.ش» عن طريق تطبيق «شاريت» من أجل سماعها كونه يحبذ سماع مختلف الأناشيد على سماع الأغاني الموسيقية.

المدعو «ب.ر» رد على استفسارات محققي الفرقة بشأن مقاطع الفيديوهات للتنظيم المسلح «داعش» بالقول إنه هو من قام بتحميلها من موقع «أعماق» المستعمل عادة من قبل التنظيم المسلح من أجل مشاهدتها بدافع الفضول لا غير، ومن المقرر أن يتم برمجة الملف القضائي الحالي على الجهة القضائية المختصة بحكم أن المشتبه فيهم الثلاثة متواجدون رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية في الحراش عن جرائم الإشادة بالأعمال الإرهابية.