حبس  4 أشخاص بعد سرقتهم مجوهرات سيدة ببوشاوي

أمر قاضي محكمة الجنح بشراڨة بإيداع شبكة إجرامية متكونة من 4 أشخاص من بينهم إمراة رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية القليعة. ويتعلق الامر بكل من “ب.ع” ,”ب.ت”,”ب.أ”,و”د.س”. فيما لا يزال شخصين اخرين متواجدين في حالة فرار كل من “ب.ش” و”ح.ب”. و ذلك بعد قيامهم بإقتحام منزل سيدة تقطن بمنطقة بوشاوي وسرقة مجوهراتها بقيمة مليار سنتيم. مع سرقتهم مبلغ مالي بقيمة 10 ملايين سنتيم.

وبالرجوع إلى تفاصيل و حيثيات قضية الحال تعود بعد شكوى تقدمت بها سيدة “ز.ح” رفقة إبنها “ز.أ” امام مصالح الدرك الوطني. مفادها تعرضهما للسرقة من طرف عناصر هذه الجماعة الاجرامية ،التي إقتحمت منزلها ،مع سرقتهم لمجوهراتها بقيمة مليار سنتيم. و مبلغ مالي معتبر بقيمة 10 ملايين سنتيم كانت مخبأة بصندوق متواجد داخل خزانة الملابس بمنزلهما.

المتهمون واثناء مثولهم امام قاضي الجلسة بمحكمة الجنح بشراڨة بموجب إجراءات المثول الفوري وجهت لهم تهم تتعلق بتكوين جمعية اشرار لغرض الاعداد لسرقة ،و السرقة بالتعدد ،مع تأجيل جلسة المحاكمة الى تاريخ 18 سبتمبر الجاري.