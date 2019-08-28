حبس 4 موثقين و6 آخرين تحت الرقابة القضائية بتهمة نهب العقار بالعاصمة

فتح وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد، تحقيقات في فضائح تتعلق بنهب العقار بالعاصمة واستمع إلى موظفي محافظات عقارية وموثقين.

المحافظات العقارية متواجدة بكل من بابا علي وبابا حسن وسحاولة بالعاصمة.

ويشتبه بتورط هؤلاء الموظفين في قضايا نهب العقار حيث تم الإستماع إلى حوالي 150 شخص من قبل وكيل الجمهورية بذات المحكمة.

وبعد تحويلهم إلى قاضي التحقيق بذات المحكمة، تم إيداع 4 موثقين رهن الحبس المؤقت بعد أن وجهت لهم تهم التزوير في سجلات ومحررات عمومية وتغيير وقائع كاذبة في صور وقائع صحيحة.

كما تم وضع 6 من الموثقين تحت الرقابة القضائية.

وقد دامت عملية التحقيق والسماع طيلة ليلة أمس واستمرت إلى ساعة متأخرة من اليوم وتحديدا حتى الساعة 6 صباحا