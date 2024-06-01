حبس 5 أشخاص بتهمة قتل شخص وحرق مركبته بالأغواط

أعلنت نيابة الجمهورية لدى محكمة عين ماضي في الأغواط، عن إيداع 5 أشخاص الحبس المؤقت، بتهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد.

وحسب بيان لذات المصلحة، فإنه وبتاريخ 22 ماي 2024 تم التبليغ عن اختفاء المدعو “ح.م”. أين تم فتح تحقيق معمق من قبل عناصر فرقة مكافحة الجريمة الكبرى بأمن ولاية الأغواط.

وبتاريخ 2024/05/26 تم العثور على جثة المعني بالمنطقة المسماة (قليب الطير) بصحراء بلدية عين ماضي. وعلى بعد 100 كلم من هذا المكان تم العثور على سيارة الضحية المرحوم، محترقة كليا.

وأسفرت التحريات من تحديد هوية 5 أشخاص مشتبه فيهم، وتم اليوم السبت تقديمهم أمام النيابة، وفتح تحقيق قضائي ضدهم، بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد. وجنحة وضع النار عمدا في مركبة ضد إثنين من المتهمين. والمشاركة في جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد ضد باقي المتهمين.

وبعد استجواب المتهمين من طرف قاضي التحقيق أصدر أوامر بإبداعهم الحبس المؤقت.