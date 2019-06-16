حبس 7 أشخاص زرعوا 120 شجيرة «كيف» في دوار الجنين بالطارف

مصالح الدرك ضبطت بحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة وقرون حيوان بري محظور اصطياده

تم، أمس، تقديم أفراد العصابة التي تم توقيفها بمزرعة للقنب الهندي بدوار الجنين بلدية الزيتونة الحدودية، أمام نيابة محكمة الطارف.

أين أمر قاضي التحقيق بإيداعهم رهن الحبس المؤقت.

وكانت «النهار» سبّاقة في نشر خبر تفكيك هذه العصابة التي تواجدت بمزرعة تفوق هكتار من المساحة

مزروعة بالقنب الهندي ومخابئ لصناعة الذخيرة الحية، وقد تم توقيف أربعة أشخاص في مرحلة المداهمات الأولى،

ليتم توقيف ثلاثة أشخاص آخرين، أول أمس، ينحدرون من نفس المنطقة الحدودية وتتراوح أعمارهم بين 25 و70 سنة.

وحسب ما صرح به قائد كتيبة الدرك الوطني بالطارف لـ”النهار”، فإن المحجوزات تمثلت في1068

قرص مهلوس من نوع «ليريكا» و595 غرام من الكيف المعالج و120 شجيرة لنبتة القنب

الهندي و8 هواتف نقالة وقرون لحيوان الأيل البربري المحظور صيده بإقليم الولاية، ومبالغ مالية

بالعملة الصعبة والمحلية من مداخيل مبيعات المحظورات ودلاء من المازوت وأدوات تستعمل في

صناعة الذخيرة الحية من العيار الخامس وبندقية صيد من الصنف الخامس وبندقية صيد أخرى من عيار 16 وأسلحة بيضاء وذخيرة حربية متنوعة.

وكانت عناصر الدرك الوطني قد واصلت مداهماتها في إطار معلومات مؤكدة تفيد بوجود مخابئ

لصناعة الذخيرة الحية، وهو ما عثرت عليه عناصر الدرك، أول أمس، بتوقيفهم ثلاثة أشخاص بينهم مسن في السبعين من العمر، وأن هؤلاء الأشخاص تربطهم علاقات عائلية.