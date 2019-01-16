حبـس المدير الولائي للخدمات الجامعيـة بتهمـة الفسـاد فـي سعيدة

قاضي التحقيق يأمر بوضع 3 مديري إقامات تحت الرقابة في قضية اللحوم الفاسدة

علمت «النهار» من مصدر رسمي، أمس، أن قاضي تحقيق الغرفة الأولى بمحكمة سعيدة، قد أمر بإيداع المدير الولائي للخدمات الجامعية والمكلف بالتسعيرة وصاحب سيارة لنقل اللحوم الحمراء الفاسدة إلى الإقامات الجامعية بسعيدة رهن الحبس، فيما تقرر وضع 10 متهمين آخرين منهم 3 مديري إقامات جامعية تحت الرقابة القضائية.

وما يزال 17 شاهدا يدلون بشهاداتهم حول القضية التي هزت قطاع الخدمات الجامعية والشارع المحلي، والمتعلقة بتسويق لحوم حمراء فاسدة غير مؤشر عليها من طرف المصالح البيطرية.

حيث كشفت عملية رفع عينات من اللحوم للتحاليل أنها غير صالحة للاستهلاك.

لتشرع فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بسعيدة في تحقيقات معمقة في القضية أفضت إلى توقيف مجموعة من المتهمين في القضية، منهم مديري إقامات جامعية وممونين بذات المادة.