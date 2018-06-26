حبــس منتخبــة بالمجلــس الـــولائــي بتهمـــة النصــب والاحتيــال فــي سكيكــدة

تحصّلت على أموال من 27 شابا بعدما أغرتهم بتسهيل هجرتهم إلى كندا

أمر، في ساعة متأخرة من مساء أول أمس، قاضي محكمة المثول الفوري في سكيكدة، بإيداع منتخبة بالمجلس الشعبي الولائي عن حزب جبهة التحرير الوطني، المسماة «ل.ك» الحبس المؤقت، عقب متابعتها بجنحة النصب وممارسة نشاط تجاري خارج موضوع السجل التجاري.

تفاصيل القضية تعود إلى نهاية السنة الماضية، أين تقدم عدد من الشباب بشكوى أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة، بخصوص اتهام المعنية، وهي صاحبة مكتب للهجرة إلى كندا، بالنصب والاحتيال عليهم مقابل سلبهم مبالغ مالية تراوحت ما بين 20 و30 ألف أورو، بعدما وعدتهم بالحصول على «الفيزا» للهجرة إلى كندا.

وكانت المتهمة قد نشرت إعلانات عبر صفحتها في «الفايسبوك»، عن استعداد مكتبها بحي الممرات وسط مدينة سكيكدة، لاستقبال الشباب الراغبين في الهجرة إلى كندا، مقابل تسهيلات أسالت لعاب الكثيرين، حيث سارعوا إلى تقديم ملفاتهم حتى من ولايات مجاورة، منها قسنطينة وعنابة، مع دفع المستحقات المطلوبة منذ سنة 2008، غير أن المتهمة ظلت تختلق الأعذار ثم الأعذار وتتنصل من مسؤولياتها، لاسيما وأنه سبق لها وأن حوكمت بنفس التهمة وتحصلت على البراءة، ليتهمها الضحايا بأنها استغلت نفوذها ومنصبها كمنتخبة في المجلس الشعبي الولائي، لمواصلة عملية النصب على الشباب، خاصة من خريجي الجامعات الباحثين عن حياة أفضل في أوروبا وأمريكا، حيث طالبتهم بأموال إضافية مقابل تبديد عراقيل الحصول على «الفيزا»، فحصلت على أزيد من 200 مليون على مراحل من كل ضحية، البالغ عددهم أزيد من 27 شابا من سكيكدة والولايات المجاورة.

وقد مثلت المتهمة أمام هيئة المحكمة بموجب إجراءات المثول الفوري، حيث التمست التأجيل لإعداد دفاعها، فيما رفض قاضي المثول الفوري طلب الإفراج عنها وقام بإيداعها الحبس المؤقت، وتأجيل محاكمتها الأسبوع المقبل.