حبيب لبان: “حيواني سيبقى في منصبه”

جدد رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة اليد، حبيب لبان، الثقة في الطاقم الفني الوطني لكرة اليد، بقيادة المدرب سفيان حيواني.

وصرح حبيب لبان في هذاالخصوص لـ(و.أ.ج): “حيواني سيبقى في منصبه، مع كل الطاقم الفني، وأنا مقتنع بأداء اللاعبين فوق الميدان”.

وأضاف رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة اليد: “علينا تركه يعمل، لاسيما من أجل التحضير لألعاب البحر الأبيض المتوسط، الصيف المقبل بإسبانيا”.

وأكد لبان، دعمه للطاقم الفني الوطني، رغم خروج الخضر في “كان” الغابون، من الباب الضيق، باحتلاله المركز السادس.

حيث يسعى للحفاظ على إستقرار بيت المنتخب الوطني لكرة اليد، آملا في إعادة الخضر لمكانتهم الحقيقية إفريقيا وعالميا.