حبيب لعبان: “تأجيل البطولة الإفريقية لكرة اليد قرار صائب”

أيّد رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة اليد، حبيب لعبان، قرار الإتحاد الإفريقي لكرة اليد، بتأجيل البطولة الإفريقية للأندية، التي كان مقرارا اجراؤها بالجزائر.

وصرح حبيب لعبان، في هذا الخصوص، لتلفزيون “النهار”: “الإتحادية الإفريقية لكرة اليد اتخذت القرار الصائب، بتأجيل البطولة الإفريقية لكرة اليد”.

وأَوضح لعبان: “تفشي فيروس “كورونا” عبر العالم، لا يسمح بتجمع 20 فريقا من مختلف دول العالم، للمشاركة في هذه البطولة”.

وأَضاف: “الإتحادية الإفريقية لكرة اليد، ستقوم بمناقشة الوضع مع الإتحاد الجزائري لكرة اليد، لتحديد موعد جديد لإجراء هذه البطولة”.

يذكر أن الإتحادية الإفريقية لكرة اليد، قررت تأجيل السوبر الإفريقي، والطبعة الـ36 لبطولة إفريقيا للأندية الحاملة للكؤوس، التي كان مقررا تنظيمها بالجزائر شهر أفريل المقبل، خوفا من تفشي فيروس كورونا.