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حبيب لعبان: “سنبذل ما في وسعنا لتفادي موسم أبيض”

الرياضة
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حبيب لعبان: “سنبذل ما في وسعنا لتفادي موسم أبيض”
بقلم كريم.تيغرمت

أكد رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة اليد، حبيب لعبان، حرصه الشديد على إنهاء الموسم الجاري من بطولة كرة اليد، رغم الظروف الصحية الحالية.

وصرح حبيب لعبان، لتلفزيون “النهار”: “سنبذل كل مجهودنا لتفادي موسم أبيض، لأن إعلان موسم أبيض سيكون له نتائج سلبية على الموسم المقبل”

وأضاف رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة اليد: “بعد نهاية الحجر الصحي، سنجتمع كهيئة فيدرالية، وحتى مع رؤساء الأندية، للتشاور قصد ايجاد حل لإنهاء الموسم”.

وتابع حبيب لعبان: “إذا انتهى الحجر الصحي بداية شهر جوان، سنعمل على تغيير بعض الأمور في رزنامة البطولة لإنهاء الموسم الجاري، أما إذا تجاوزنا تاريخ 15 جوان في الحجر الصحي، فالأمور ستصبح أصعب”.


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