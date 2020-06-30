حبيب لعبان ينفي إلغاء كأس الجزائر لكرة اليد

نفى أمس الإثنين رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة اليد “حبيب لعبان” إلغاء منافسة كأس الجزائر مؤكدا أن كل شيئ مرتبط بموعد رفع الحجر الصحي.

لعبان قال في تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية:”لغاية الآن كأس الجزائر ستتواصل, لكن هذا يعود الى الوقت المتبقي لنا لإكمال الموسم, بمجرد رفع الحجر الصحي وفتح القاعات الرياضية”.

“الاتحادية الدولية للعبة أعدت بروتوكول صحي يقضي مثلا بإجراء تحاليل مخبرية وتعقيم القاعات باستمرار و إجبار اللاعبين على الحضور يوم المباراة مرتدين اللباس الرسمي لتجنب الاحتكاك داخل غرف تغيير الملابس”.

وختم:”لم يحن الوقت بعد للتفكير في استئناف كامل للأنشطة الرياضية لأن ذلك سيشكل خطرا على الجميع. لذا, ومن الجانب الصحي, فإن استئناف المنافسة غير ممكن حاليا”.