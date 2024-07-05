حب الوطن عبادة وغريزة في النفوس السوية

عن أنس رضي الله عنه: «كانَ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إذَا قَدِمَ مِن سَفَرٍ، فأبْصَرَ دَرَجَاتِ المَدِينَةِ، أوْضَعَ نَاقَتَهُ -أي أسرع بها- وإنْ كَانَتْ دَابَّةً حَرَّكَهَا مِنْ حُبِهَا» أي من حب المدينة النبوية عليه الصلاة والسلام.

هي صورة من بين صور كثير تعبر عن حب رسول لله عليه الصلاة والسلام لوطنه، ما يعني أن حب الوطن أمر جلل، بل فطرة تسري في الدم، فالإبل تحن إلى أوطانها، والطيور إلى أوكارها، فما بالكم بالإنسان، فحنينه إلى وطنه أشد وأكبر، فكل مسلم يحمل في قلبه حبه لوطنه، وخوفه عليه، لأنه شعور غريزي يجعل حامله يدافع عن بلده بيده، وإن لم يجد فلسانه، وإن لم يجد فبقلبه، أما من لا يحمل في ضميره هذا الحب، فهو شاذ فعن الإنسانية، ومنحرف عن الفطرة السوية، فصاحب الفطرة السليمة والدين المستقيم يجد حرمة بلده كحرمة أهله، كما قال أحد الحكماء: “تُربة الصبا تُغرس في النفوس حُرمة..”

بمعنى آخر وصريح حب الوطن يولد من حب شعائر الله.