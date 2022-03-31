حب ملوك.. أضخم مسلسل جزائري تونسي يُعرض في رمضان على قناة النهار

يضرب تلفزيون “النهار”، موعدا للمشاهدين خلال الشهر الكريم، أين سيعرض لهم أضخم وأفضل المسلسلات والبرامج.

ومن بين هذه الأعمال، المسلسل الدرامي والكوميدي، والذي يحمل عنوان “حب الملوك”، وهو من بطولة مشتركة جزائرية وتونسية.

ومسلسل “حب الملوك” هو عمل مشترك بين تونس والجزائر. من إخراج نصر الدين السهيلي وسيناريو فاتن الشاذلي.

كما يندرج المسلسل ضمن الدراما الاجتماعية، وهو مسلسل عائلي 100 بالمائة. يروي قصة عائلة أرستقراطية تعيش العديد من الأحداث والصراعات.

ويتشارك بطولة المسلسل كل من الممثلين التونسيين والجزائريين منهم من الجانب الجزائري، مينة لشطر ومحمد بوشايب، وسعاد سبطي ومراد أوجيت وأحمد زيتوني.

كما يشارك من الجانب التونسي، كل من الفنانة منى نور الدين، وفتحى المسلماني، والشاذلي العرفاوي، ومريم بن مامي.

شخصيات المسلسل

ومن بين الشخصيات المؤثرة دور الممثل الجزائري محمد بوشايب الذي يجسد شخصية شاب انتهازي يبحث عن المال وكل الطرق المؤدية له. وتتطور شخصيته بتطور الأحداث.

وأشار بوشعيب في تصريح لموقع “موزاييك”، أن علاقة الصداقة التي تجمعه مع المخرج نصر الدين السهيلي. ساهمت بشكل كبير في سلاسة العمل خاصة أن العديد من النقاط المشترك تجمع الطرفين.

ومن جهتها، الممثلة الجزائرية القديرة سعاد السبكي حاضرة بدور مهم في المسلسل. وهو دور “عزيزة”، أم لثلاث أولاد، وهي أم طيبة ذات مواقف ومبادئ تتطور شخصيتها بتطور أحداث المسلسل.

وأشارت سعاد السبكي لذات الموقع، أن هذه المشاركة الثانية لها بعد “نسيبتي العزيزة”. وهذا ما يسهل تقبل المسلسل خاصة اللغة التى لا تعتبر حاجز.

وفي سؤال عن المخرج نصر الدين السهيلي، قالت السبكي أن التعامل مع السهيلي رائع. وهو مخرج ذكي يدرك ما يريده من الممثل ويضع كل الظروف الملائمة لعمل الممثلين.

كما أكدت الفنانة القديرة منى نور الدين أن العمل يجمع العائلات التونسية والجزائرية وهو مسلسل لكل الفئات العمرية.

وأوضحت أن كل الممثلين حريصين أن يكون العمل عائلي يرتقى لمستوى تطلعات المشاهد.

هذا وستساهم هذه الأعمال الثنائية في فتح أبواب ومشاريع مختلفة بين البلدين الجارين.

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