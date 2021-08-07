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الرياضة

حتحات: “كورونا أثرت عل مردودنا في الألعاب الأولمبية”

بقلم كريم.تيغرمت
حتحات: “كورونا أثرت عل مردودنا في الألعاب الأولمبية”
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أرجع عداء المنتخب الوطني، ياسين حتحات أحد أسباب النتائج المخيبة للعناصر الوطنية في أولمبياد طوكيو، لإصابة بفيروس كورونا.

وصرح حتحات، في هذا الخصوص، لتلفزيون النهار: “تفاجأنا فور وصولنا إلى طوكيو بايجابية تحاليل كوونا الخاصة بزميلينا”.

وأضاف: “نتائج فحوصات كورونا حرمت زميلينا من المشاركة، كما أثرت على معنويات بقية المجموعة، وحرمنا من التدريب لمدة 10 أيام بسبب تواجدنا في الحجر الصحي”

وختم ياسين حتحات: “كنا نتمن تقديم الأفضل في هذه الألعاب وتمثيل الجزائر أحسن تمثيل”.

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