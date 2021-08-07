حتحات: “كورونا أثرت عل مردودنا في الألعاب الأولمبية”

أرجع عداء المنتخب الوطني، ياسين حتحات أحد أسباب النتائج المخيبة للعناصر الوطنية في أولمبياد طوكيو، لإصابة بفيروس كورونا.

وصرح حتحات، في هذا الخصوص، لتلفزيون النهار: “تفاجأنا فور وصولنا إلى طوكيو بايجابية تحاليل كوونا الخاصة بزميلينا”.

وأضاف: “نتائج فحوصات كورونا حرمت زميلينا من المشاركة، كما أثرت على معنويات بقية المجموعة، وحرمنا من التدريب لمدة 10 أيام بسبب تواجدنا في الحجر الصحي”

وختم ياسين حتحات: “كنا نتمن تقديم الأفضل في هذه الألعاب وتمثيل الجزائر أحسن تمثيل”.