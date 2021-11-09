حتى آخر العمر سأخلص لك أيها الرجل الشهم

الرقم السري :

135897

من يطرق بابي على سنة الله وسيد الخلق.. أعدك أن أجعله في الدنيا الأسعد

بعد أن سُدت الأبواب في وجهي حتى رفعت يدي للمولى ليزيد صبري. بلا مكابرة صرت غير قادرة على التظاهر بالتماسك وكأن لا شيء ينقصني. فالمرأة ومهما كانت كل ظروفها مهيأة في الحياة تحتاج إلى قلب يحتويها ويسندها على الثبات. لهذا اتصلت اليوم أبحث عن استقرار يجعلني أبدأ من جديد. كيف لا وأنا على العهد بالوفاء باقية بالرغم من مروري بتجربة نكلت بقلبي وخطفت النوم من عيني.

لهذا قررت اليوم أن أغتنم الفرصة وأن أبحث عن زوج حنون محب أعيد إلى جانبه تجربة زواج بإذن الله ناجحة، للعلم أنا امرأة عاصمية، ابلغ من العمر 59 سنة، مطلقة بدون أولاد على قدر كبير من الطيبة والأخلاق، محبة للغير ولا أتوانى في تقديم يد العون لكل من يقصدني، أبدو أقل من سني بكثير، وسيدة بيت من الطراز الرفيع.

بعد أن وقفت وقفة محاسبة مع نفسي، وجدت أنه لابد لي ونيس حتى أكمل معه مشوار حياتي. رجل يكون هو الآخر يرغب في الستر والاستقرار، وله رغبة كبيرة في بناء أسرة متراصة يسودها الوئام. لا يهني إن كانت أرمل أو مطلق حتى بأولاد، سنه لا يتعدى 65 عام، أفضله من إحدى ولايات الوسط.

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الرقم السري:

135784

صادقة في الأربعين زوجة صادقة لإبراهيم

من غليزان، منحنا لإبراهيم فرصة أن يتخذ لنفسه فرصة تمكنه من العثور على نصفه الثاني المتمثل في زوجة صالحة .

رجل يشغل منصب إطار في الدولة، عانق الربيع ال51من عمره، مطلق بأبناء في رعاية والدتهم، صاحب سكن خاص ومنصب مرموق، متفتح ومتخلق، له من الأخلاق ما يجعله ذو مكانة بين معارفه.

يريد إبراهيم أن تكون له فرصة مع زوجة صادقة تنحدر من إحدى ولايات الغرب أو الوسط، سنها لا يتجاوز42سنة،

شرطه أن تكون عاملة، ويقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد، وهو يعدها بأن تكون معززة مكرمة في كنفه.

للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية:

3800.3801.3802

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