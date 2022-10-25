حتى تكون مستمعا محل ثقة تحتاج للنقاط الآتية
حتى تكون مستمعا محل ثقة تحتاج للنقاط الآتية
عادة ما يلجأ الإنسان المهموم إلى شخص محل ثقة ليفضي إليه ما يضيق صدره، ويثقل على قلبه، ويا للأجر العظيم للشخص الذي يصغي للمهموم، ويخفف عنه عناء ما يشعر به، لكن الإصغاء فن وسره الأول هو أن تكون محل ثقة، وأن تعطي لمن سيفتح لك قلبه الأمان المطلق، وهذا أكيد يتحقق ببعض المهارت التي يجب أن تتوفر في شخصيتك نذكر منها:
حتى تكون مستمعا محل ثقة تحتاج للنقاط الآتية
الإنصات: أن أتوّجه إلى المتحدث أو إلى الهاتف وأستمع بكل حواسي.
الإحساس بالوجدان: يعني أن أكون حاضرا أمام من يحدثنا بشعورنا الإنساني ومن دون أحكام سابقة، فالمشاعر مشتركة بين جميع البشر وفي النهاية. الله يحكم بيننا فيما نحن فيه مختلفون، فليس دوري أن أقيّم غيري أو أن أصدر أحكاما، فليس من حقنا أن نشك في مشاعر غيرنا، وإن اختلفنا في رؤيتنا للتصرفات.
الصوت الرحيم: أتحدث بهدوء وسكينة ونبرة توحي بالأمان.
إعادة الكلام: حتى تؤكد للطرف الثاني أنك تسمع إليه باهتمام، وأنك تشعر تماما بما يحس.
التركيز على الموقف: لا على الشخص أو الشخصيّة، فيمكن أن أقول “أعرف أنك تشعر بالحزن. بسبب ما حدث” وهذا أفضل من قول “أعرف أنك حزين”، حتى لا يحدث التقمص.
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أنا ليلك الأسود يا أبي
حكي في قصص السلف المأثورة أن هناك رجل لديه من الأولاد تسعة، وعندما أنجبت زوجته لعاشر مرة فإذا هي بنت، لكنه والعياذ بالله عندما بُشّر بالبنت حزن حزناً شديداً ذلك لعدم رغبته بالبنات، وقال قولته المشهورة : ( يا ليلي الأسود) ولم يكن يدير أن من وصف مقدمها بسواد ليله حيث كانت هي النور الذي أضاء عتمة حياته.
المهم مرت السنون والأيام حيث كبر الأب وأصيب بالعمى. مثلما تزوج الأبناء الذكور وانشغلوا بحياتهم مع أُسرهم كذلك أصحابهم ونسوا أبيهم المريض الضرير ، ذلك ما عدا ابنته التي لم تنساه يوماً ، حيث كانت بارّةً بوالدها كذلك تقوم برعايته على أكمل وجه ، وفي يومٍ من الأيام دخلت على أبيها لتعطيه الدواء ، فسألها: من أنت؟ . فقالت ( أنا ليلك الأسود يا أبي ) حيث رد عليها نادماً ومتأسفاً على ما بدر منه في حقها ( ليت الليالي كلها سود).
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