حتى تكون مستمعا محل ثقة تحتاج للنقاط الآتية

عادة ما يلجأ الإنسان المهموم إلى شخص محل ثقة ليفضي إليه ما يضيق صدره، ويثقل على قلبه، ويا للأجر العظيم للشخص الذي يصغي للمهموم، ويخفف عنه عناء ما يشعر به، لكن الإصغاء فن وسره الأول هو أن تكون محل ثقة، وأن تعطي لمن سيفتح لك قلبه الأمان المطلق، وهذا أكيد يتحقق ببعض المهارت التي يجب أن تتوفر في شخصيتك نذكر منها:

حتى تكون مستمعا محل ثقة تحتاج للنقاط الآتية

الإنصات: أن أتوّجه إلى المتحدث أو إلى الهاتف وأستمع بكل حواسي.

الإحساس بالوجدان: يعني أن أكون حاضرا أمام من يحدثنا بشعورنا الإنساني ومن دون أحكام سابقة، فالمشاعر مشتركة بين جميع البشر وفي النهاية. الله يحكم بيننا فيما نحن فيه مختلفون، فليس دوري أن أقيّم غيري أو أن أصدر أحكاما، فليس من حقنا أن نشك في مشاعر غيرنا، وإن اختلفنا في رؤيتنا للتصرفات.

الصوت الرحيم: أتحدث بهدوء وسكينة ونبرة توحي بالأمان.

إعادة الكلام: حتى تؤكد للطرف الثاني أنك تسمع إليه باهتمام، وأنك تشعر تماما بما يحس.

التركيز على الموقف: لا على الشخص أو الشخصيّة، فيمكن أن أقول “أعرف أنك تشعر بالحزن. بسبب ما حدث” وهذا أفضل من قول “أعرف أنك حزين”، حتى لا يحدث التقمص.