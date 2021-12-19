حتى لا تزوري طبيبا نفسيا..

1- لا تركزي علي القيل والقال، فلانة قالت، وفلانة اتهمتك، وفلانة لا تحبني، تجاهلي تلك التفاهات، وعيشي لإرضاء الله.

2- لا يكن شغلك الشاغل أين ذهب زوجي؟ لماذا هو صامت؟ هل مازال يحبني؟ فهي أسئلة وهواجس لا تجلب لكِ سوى المشاكل والمتاعب النفسية، ارتقي سيدتي فالحياة أكبر بكثير من دائرة التساؤلات التي لا معنى لها.

3- لا تفكري في الماضي، كيف ظلموكِ، وكيف انكِ لم تأخذي حقك منهم، توقفي، فالماضي يثير بداخلك الغضب والإحساس بالعجز .

حتى لا تزوري طبيبا نفسيا..

4- لا تركزي على ما ينقصك فقط، من مال أو سيارة، أو أي رزق آخر، وتأكدي أنك مهما حصلتِ على ما تريدين سيظل ينقصك شيء، لان قناعتك ستظل ينقصها شيء مهما اكتفيت.

5- لا تقارني حياتك بأحد، فعندك مزايا ليست عند أحد، وعندهم نواقص ليست عندك، فالله عادل.

فالحياة اكبر بكثير من تلك الأمور، لا تشغلي نفسك بما يرهقك ويتعب أعصابك ويستنزف طاقتك ويمرض نفسيتك، انظري حولك ستجدين من هم اشد شقاء وبؤسا وأعظم مصائب، وهناك أناس يموتون جوعى، وبلا مأوى.