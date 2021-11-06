حتى لا ننسى.
ﻛﺮﺭ من قول “ﻻ ﺣﻮﻝ ﻭﻻ ﻗﻮﺓ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻠﻪ” ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺸﺮﺡ ﺍﻟﺒﺎﻝ، ﻭﺗﺼﻠﺢ ﺍﻟﺤﺎﻝ، ﻭﺗﺤﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﺍﻷﺛﻘﺎﻝ، ﻭﺗﺮﺿﻰ ﺫو ﺍﻟﺠﻼﻝ والإكرام.
اﺗﺮﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺣﺘﻰ ﻳﺄﺗﻲ، ﻭﻻ ﺗﻬﺘﻢ ﺑﺎﻟﻐﺪ ﻷﻧﻚ ﺇﺫﺍ ﺃﺻﻠﺤﺖ ﻳﻮﻣﻚ ﺻﻠﺢ ﻏﺪﻙ.
ﻣﺎ ﻣﻀﻰ ﻓﺎﺕ، ﻭﻣﺎ ﺫﻫﺐ ﻣﺎﺕ، ﻓﻼ ﺗﻔﻜﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻣﻀﻰ، ﻓﻘﺪ ﺫﻫﺐ ﻭﺍﻧﻘﻀﻰ.
ﻋﻠﻴﻚ ﺑﺎﻟﻤﺸﻲ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ، ﻭﺍﺟﺘﻨﺐ ﺍﻟﻜﺴﻞ ﻭﺍﻟﺨﻤﻮﻝ، ﻭﺍﻫﺠﺮ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﻭﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ.
ﺟﺪﺩ ﺣﻴﺎﺗﻚ، ﻭﻧﻮﻉ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﻌﻴﺸﺘﻚ، ﻭﻏﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻭﺗﻴﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﻴﺸﻪ.
ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ الاستغفار، ﻓﻤﻌﻪ ﺍﻟﺮﺯﻕ ﻭﺍﻟﻔﺮﺝ ﻭﺍﻟﺬﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﻨﺎﻓﻊ ﻭﺍﻟﺘﻴﺴﻴﺮ ﻭﺣﻂ ﺍﻟﺨﻄﺎﻳﺎ.
اﻟﺒﻼﺀ ﻳﻘﺮﺏ ﺑﻴﻨﻚ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻳﻌﻠﻤﻚ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﻭﻳﺬﻫﺐ ﻋﻨﻚ ﺍﻟﻜﺒﺮ ﻭﺍﻟﻌﺠﺐ ﻭﺍﻟﻔﺨﺮ.
ﻻ ﺗﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺒُﻐﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﺜُﻘﻼﺀ ﻭﺍﻟﺤَﺴَﺪﺓ ﻓﺈﻧﻬﻢ ﺣﻤﻰ ﺍﻟﺮﻭﺡ، ﻭﺣﻤﻠﺔ ﺍﻷﺣﺰﺍﻥ.
ﺇﻳﺎﻙ ﻭﺍﻟﺬﻧﻮﺏ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﻬﻤﻮﻡ وﺳﺒﺐ ﺍﻟﻨﻜﺒﺎﺕ ﻭﺑﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﺋﺐ ﻭﺍﻷﺯﻣﺎﺕ.
للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية:
3800.3801.3802
طالع أيضا:
📌📌 يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها
حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp