حتى لا يخرب بيتي سأغادر عشّ الزوجية بسبب أبي

حتى لا يخرب بيتي سأغادر

سيدتي، بالمختصر المفيد، انا شاب حديث الزواج إرتأيت أن يكون لي بيت كيف لا وأنا أريد أن أنال من طاعة والداي ما يراني عليه أبنائي،إلّا أنني تفاجأت بعد الزواج بوالدي يتدخل في كل صغيرة وكبيرة تخصّ علاقتي بزوجتي.

ولعلّ ما يثير غبني أنني لا يمكنني الإستمرار على هذا الوضع، حيث أننيّ أخمّن في ترك بيتي الذي شيدته بكل ما كان لي من مال وأنا أحتسب أجر طاعة والداي،

وأستأجر بيتا مستقلا يمكنني من خلاله أن أحيا الإستقرار .خاصة وأن زوجتي بدأت تتذمّر من تصرفات والداي وتدخلاته التي تبثّ السلبية في علاقتنا،

والدتي من جهاتها لا حول لها ولا قوة أمام أبي، وهي أيضا خجلة مما أتعرض له،فيما لا يسع إخوتي الوقوف أمام والدي كونهم عزّاب وقد باتوا بسبب ما يحصل لي متوجسين من مسألة الزواج.

الرد:

تعدّ أكبر إخوتك، وأنت المتزوج الوحيد بينهم ما جعل والدك يحاول قدر المستطاع أن يرمي بظلال تجربته في الحياة على تجربتك التي تعدّ جديدة،

لم تذكر في رسالتك أخي أنك تناقشت مع والدك في حوار يخصّ هذا الموضوع، حيث أنك إكتفيت فقط بالتذمّر وإلقاء اللوم على المحيطين بك ولهذا، يمكنك كأول خطوة أن تبدأ في تبيان مقدرتك ومسؤوليتك على أسرتك الصغيرة من خلال الحديث إلى والدك حتى تقنعه بأنك مسيطر على الوضع ومن أنّك تدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقك. من جهة أخرى،

أكثر ما عليك أن تقدم عليه أن تهدّئ من روع زوجتك التي لا يجب عليها أن تفهم تدخل والدك في حياتها على أنه تعدّ على خصوصياتها بقدر ما هو رغبة منه في أن يستتب السلام والأمان بيت العائلة الكبير.

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