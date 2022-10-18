حتى لا يخرب بيتي سأغادر عشّ الزوجية بسبب أبي

سيدتي، بعد التحية والسلام إسمحيلي أن أقصدك في غمرة إنشغالاتك. وأنا على يقين من أن راحتي ستكون بإذن المولى على يديك، فأنا رجل تائه بين مطرقة عقوق. والدي وسندان السعادة الزوجية التي أريد أن ابلغها مع إنسانة خيّرة طيبة. لم تعد تفهم عن حياتنا شيء.

حتى لا يخرب بيتي سأغادر عشّ الزوجية بسبب أبي

سيدتي، بالمختصر المفيد، انا شاب حديث الزواج إرتأيت أن يكون لي بيت شيّدته في قلب بيت أهلي، كيف لا. وأنا أريد أن أنال من طاعة والداي وقربهما ما يراني عليه أبنائي، فأنال برّهم بدوري لما أبلغ من العمر عتيّا. إلّا أنني سيدتي تفاجأت منذ بداية إستقراري بعد الزواج بوالدي. يتدخل في كل صغيرة وكبيرة تخصّ علاقتي بزوجتي. وكل ما له علاقة بأسرتي الصغيرة. لم يعد لي من الحميمية ما أحياه مع الإنسانة التي باتت قلقة متوجسة من والدي الذي يطبق على أنفاسها بأوامره التي لا تنتهي والتي تصب في مجملها حول تصرفاتها وعلاقتها بي.

ما أحياه سيّدتي تضييق للخناق لا يمكن لأي أحد تحمّله، ولعلّ ما يثير غبني أنني لا يمكنني الإستمرار على هذا الوضع، حيث أننيّ أخمّن في ترك بيتي الذي شيدته بكل ما كان لي من مال وأنا أحتسب أجر طاعة والداي، وأستأجر بيتا مستقلا يمكنني من خلاله أن أحيا الإستقرار والإستقلالية،خاصة وأن زوجتي بدأت تتذمّر من تصرفات والداي وتدخلاته التي تبثّ السلبية في علاقتنا، علمنا أننا إتفقنتا قبل الزواج على ضرورة إرساء الحوار بيننا وإشراك أرائنا حتى ندفع بمركب زواجنا إلى بر الأمان .

حتى لا يخرب بيتي سأغادر عشّ الزوجية بسبب أبي

والدتي من جهاتها لا حول لها ولا قوة أمام أبي، وهي أيضا خجلة مما أتعرض له، وهي تعلم أنني شخص مسؤول ومن أنه يمكنني إدارة حياتي بكثير من التدبر والحنكة، فيما لا يسع إخوتي الوقوف أمام والدي كونهم عزّاب وقد باتوا بسبب ما يحصل لي متوجسين من مسألة الزواج.

فماذا أفعل سيدتي؟ هل أغادر بيتي وأنجو بزواجي أم أبقى على قيد تدخّل صارخ من والدي لدرجة سيـخرب فيها بيتي؟

أخوكم أمير من الشرق الجزائري.

الرد:

أكثر ما يحرص عليه الأباء في زمننا هذا أن يكون أبناؤهم صورة مصغرة عنهم، وحسبهم في ذلك أن الإقتداء بالأباء هو سبيل النجاح في الحياة والفلاح في إدارة أمورها. تعدّ أكبر إخوتك، وأنت المتزوج الوحيد بينهم ما جعل والدك يحاول قدر المستطاع أن يرمي بظلال تجربته في الحياة على تجربتك التي تعدّ جديدة، فهو في حالته هاته يريد أن يجعلك على قدر كبيبر من المسؤولية والإرتقاء إلى جانب زوجتك التي أظنه يتصرف حيالها بمنطلق الأب الذي يريد لإبنته أن تكون مسؤولة جادة قيمة على بيتها وزوجها.

سأغادر عشّ الزوجية بسبب أبي

لم تذكر في رسالتك أخي أنك تناقشت مع والدك في حوار يخصّ هذا الموضوع، حيث أنك إكتفيت فقط بالتذمّر وإلقاء اللوم على المحيطين بك لأنهم لم يكبحوا جماح والدك ويوقفوه عند حدّه. ولهذا، يمكنك كأول خطوة أن تبدأ في تبيان مقدرتك ومسؤوليتك على أسرتك الصغيرة من خلال الحديث إلى والدك حتى تقنعه بأنك مسيطر على الوضع ومن أنّك تدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقك. من جهة أخرى، أكثر ما عليك أن تقدم عليه أن تهدّئ من روع زوجتك التي لا يجب عليها أن تفهم تدخل والدك في حياتها على أنه تعدّ على خصوصياتها بقدر ما هو رغبة منه في أن يستتب السلام والأمان بيت العائلة الكبير. وحتى يكون زواجكما عبرة بنجاحه لإخوتك الأخرين.

حتى لا يخرب بيتي سأغادر عشّ الزوجية بسبب أبي

فرط حب الأولياء للأبناء لا ندركه إلا عندما نمارس بدورنا الأمومة أو الأبوة، كما أن حرصهم في الغالب على أدق التفاصيل في أمورنا الخاصة لا يعكس سوى حبهم لنا ورغبتهم في أن تكون حياتنا أحسن من الحياة التي عاشوها، الصبر والحلم هما أكثر ما هو مطلوب منك الأن، حيث أنّه عليك أن تتحلى بسعة القلب والخاطر وأنت مدرك بأن والدك سرعان ما سيكفّ تلقائيا عن تصرفاته تلك وهو يرى ثمار ما لقنك إياه وزوجتك في حياتك التي حتما سيلفّها الإستقرار المغروس فيه طاعة الوالدين وعدم عقوقهما.

أجّل مسألة ترك بيت والديك إلى أن تكون لديك قناعة بأن والدك يترجم حبه لك وخوفه عليك وحرصه على مستقبلك بتدخله الذي تحسست منه وجعلته صارخا وقد مسّك في الصميم، لا تتهور ولا تقدم على تصرف بإمكانه أن يجرّ عليك أمورا لا يحمد عقباها.