حتى لا يمنع المسافر من صعود الطائرة.. الجوية الجزائرية تنشر تذكيرًا هامًا

أصدرت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، رسالة تذكير “مهمة” لعملائها. وقالت إنه من أجل تجنب رفض تسجيل الوصول أو الصعود على متن الطائرة. على المعني التأكد من ملء النماذج عبر الإنترنت /أو المطبوعة مسبقًا المطلوبة من قبل بلد وجهتك”.

ومنذ 1 جوان، فُتحت الحدود الجزائرية جزئياً. وأصبح من الممكن الآن السفر من وإلى خمس وجهات. وهي فرنسا، إسبانيا، إيطاليا، ألمانيا، تركيا وتونس.

بالإضافة إلى الخطوط الجوية الجزائرية. تقوم ست شركات طيران أجنبية بالفعل بتشغيل رحلات ذهاب وعودة من وإلى مطارات الجزائر. ويتعلق الأمر بكل من وهران وقسنطينة الخطوط الجوية الفرنسية، وترانسافيا، وإيطاليا، ولوفتهانزا، والخطوط الجوية التركية، والخطوط التونسية.

وقد تغيّرت قواعد السفر أيضًا منذ 1 جوان. لم تعد هناك حاجة إلى إذن خاصة لدخول الإقليم ومغادرته. لدخول الجزائر، يجب على المسافر الخضوع للبروتوكول الصحي المعمول به. اختبار PCR قبل أقل من 36 ساعة من المغادرة وحجر صحي لمدة خمسة أيام على عاتقه.

وعند مغادرة الجزائر، يجب على المسافر احترام شروط البلد المضيف. والتي تختلف من بلد إلى آخر. على سبيل المثال، لا تقبل فرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا المسافرين بتأشيرات شنغن السياحية (تأشيرة من النوع C).

بالإضافة إلى التأشيرات، لكل دولة من الدول الست التي تخدمها الخطوط الجوية الجزائرية حاليًا بروتوكولها الصحي الخاص. اختبار كورونا، اللقاح الإجباري، النماذج الصحية الواجب مراعاتها، الحجر الصحي الواجب مراعاته.