حتى لو عانق عمرك الستّين سأكون لك نعم المعين

لا أريد أن أظلم نفسي بحرمانها من روح تعانق روحها.، فقلبي لازال قادرا على العطاء. وحسّي الرفيع سيمكنني من إدارة أموري على أحسن وجه بإذن الله. صحيح أنّ طلاقي كسر وجداني وألمني. لكنني مستعدة للبدء من جديد وكأن شيئا لم يكن مع شخص يمنحني الأمان فأمنحه الحب والتقدير والتفاني.

أنا أربعينية من إحدى ولايات الوسط، على قدر كبير من الجمال وحسن الأخلاق، مطلقة بدون أولاد، أشغل منصبا مرموقا في مؤسسة عمومية مرموقة، يحترمني الجميع ويوقرني كل من هم حولي إيماني بعطائي، مدركين أنني لم أجد بعد فرصتي في الحياة. أريد أن أعيد بناء ما تحطم مع رجل صادق محترم، أريده من إحدى ولايات الوسط الجزائري، سنه لا يتجاوز65سنة، أريده مطلقا أو أرملا بطفل واحد ، وكل ما اشترطه أن يكون لديه مصدر رزق ثابث ومسكن خاص.

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