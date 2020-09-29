حتى لو كنت في الستين سأكون لك السند والمعين

من البويرة، عانقت أحلامها وأبت إلا أن تشارك معنا ولسان حالها يقول إن سعيها في الزواج برجل صالح سيتحقق على يد جريدتها المفضّلة التي تتوسم فيها الخير الكثير، اتصلت بنا على إثر الصيت الطيب التي حظيت به صفحتنا ولله الحمد والمنّة، وهي تتمنى أن تتوج عروسا في أقرب الآجال.

في الـ 47 من العمر، مطلقة من دون أولاد، متدينة، متجلببة وترتدي النقاب، ماكثة في البيت، حرفية تمارس الخياطة، تعي ما لها وما عليها من مسؤوليات وعلى قدر كبير من الأخلاق والطيبة.

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