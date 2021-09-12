حتى لو كنت في الستين سأكون لك قرة العين

من بلاد القبائل. خاطبتنا إحدى بناتها الأصيلات. إمرأة في العقد الرابع من عمرها، ذات مبادئ وأخلاق عالية. همتها بدت في رغبتها أن تبني حياتها بعد طلاقها مع رجل سيكون رفيق دربها وإلى الممات وتكون له قرة العين.

صاحبة إعلاننا هذا بيضاء البشرة، متوسطة القامة، ماكثة في البيت الذي تدير أموره بكل حنكة، ترغب أشدّ ما ترغب فيه أن تجد من تعول عليه فتمضي معه في سعادة ووئام، رجل من ولايات الوسط أو الشرق الجزائري، سنه لا يتجاوز60سنة، تقبله مطلقا أو أرملا بطفلين.

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الرقم السري : 135549