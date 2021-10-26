حتى يكون الأمر مجرد سحابة صيف عابرة وليس خنجر يدمي قلبك.

لا تمنعي نفسك من الحزن والبكاء: إحزني وأبكي حتى تطردين ما تشعرين به، وحتى تتأهلين للخطوة التي تليها، فإن كبت مشاعر الحزن لن يفيد بل سيضر بنفسيتك، وعلاقتك أنت وزوجك

لا تخبريه بعلمك بخيانته لك:

فإذا علمت بخيانته بطريقة أو بأخرى، ومن دون علمه، من الأفضل أن لا تخبريه وقتها حتى تستقر حالتك النفسية وتصبحين مهيئة للتفاهم والنقاش الجاد معه.

أما إذا حدثت الخيانة وعلم بعلمك لها فأمهلي نفسا وقتك لتهيئتك لمواجهته وبطريقة مهذبة تحفظ لك حقك، واسعي للتفاهم معه بصدق، فالصدق طوق نجاة لحياتكما معا.

لا تغيري طريقتك معه: بل كوني أفضل من السابق، نعم عزيزتي الزوجة، فإن ذلك سيؤثر فيه، وسيؤلم ضميره، وسيقارن في نفسه بين أفعاله وأفعالك، وفي حالات كثيرة، ومن واقع الحياة وتجارب الآخرين.

لا تقسي عليه: بل بالعكس عليك أن تغرقيه بحنانك، وإعتبريه إبنك الصغير، فماذا إذا أخطأ طفلك؟ هل ستؤذينه وستجعلين القسوة عليه عقابا له، قطعا لا فافعلي المثل مع زوجك و أغمريه بعطفك ،

لا تنفعلي ولا تتسرعي في إتخاذ القرار: عليك بالهدوء أولا، وعدم التسرع في إتخاذ القرار، وعليك أن تدرسي المشكلة جيدا وتقيمين نفسك مع زوجك ولو وجدت قصور منك حاولي الإجتهاد، وإذا كنت غير مقصرة فإحفظي حقك ببعض الإتزان والتروي،

وأخيرا، تأكدي أنّ قيامك بما سبق لا يقلل من كرامتك وكبريائك بل يعني أنك أنت الأقوى.