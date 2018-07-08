«حجاج المجاملة ملزمون بالسفر مع وكالات vip»

قال إنه لن يسمح لهم بالخروج من الجزائر قبل التسجيل بالوكالات.. عزوزة لـ«النهار»:

أكثر من 400 ألف جزائري أدوا مناسك العمرة

الإفراج عن دفتر شروط تنظيم عمرة الموسم القادم خلال الشهر الجاري

أكد المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، يوسف عزوزة، أن الحجاج الذين تحصلوا على تأشيرة المجاملة ملزمون بالسفر مع الوكالات السياحية التي تقوم بتنظيم الحج المميز، مضيفا أن كل من تحصل على هذه التأشيرة من السفارة السعودية بالجزائر عليه القيام بجميع الإجراءات مع الوكالات حتى لا يتم منعه من السفر.

وقال، يوسف عزوزة، في تصريح لـ«النهار» على هامش اللقاء الختامي لنشاط العمرة 1439 هجري، إنه تم التنسيق مع السفارة السعودية بالجزائر التي تمنح تأشيرة المجاملة للجزائريين من أجل تكفل الديوان الوطني للحج والعمرة بهم، وذلك من خلال توجيههم للوكالات السياحية التي ستقوم بتوفير كل الإجراءات من اقتناء التذاكر وتأجير الفنادق والنقل والإقامة في المشاعر المقدسة، حيث ستسهر الوكالات على تقديم الخدمات المميزة قبل تسفيرهم إلى المملكة العربية السعودية.

وأضاف المدير العام للديوان الوطني والحج والعمرة، أن مصالحه قامت باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتكفل بألف حاج بعد قرار رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، توزيع هذه الكوطة على جميع بلديات الوطن، وذلك من خلال ضمان إسكانهم وتنقلهم في أحسن الظروف إلى البقاع المقدسة، مضيفا أن الديوان كان قد اتخذ جميع التدابير من خلال تأجير عمائر إضافية لمثل هذه الحالات الطارئة.

وبخصوص ملف تنظيم العمرة للموسم القادم، أكد عزوزة أنه سيتم الإعلان عن دفتر شروط تنظيمها قبل السفر إلى البقاع المقدسة، مضيفا أن هذا الأخير سيأخذ بعين الاعتبار النقائص التي تضمنها سابقه، وذلك من خلال اعتماد إجراءات جديدة لتسجيل المعتمرين إلكترونيا، وأضاف المتحدث أن هذا الموسم سجل تحسنا في الأداء، بالرغم من النقائص الملاحظة على بعض وكالات السياحة والأسفار في تطبيقها لدفتر الشروط.

وفي موضوع متصل، أكد عزوزة أن ديوان الحج والعمرة سيواصل جهوده من أجل تحسين ظروف إقامة الحجاج في البقاع المقدسة، مشيرا إلى أن الجزائر تولي أهمية كبيرة لهذه الشعيرة الدينية ولن تسمح بالمساس بسمعة حجاجنا وبلادنا، ودعا بهذا الخصوص كل الوكالات المعتمدة إلى الالتزام بالشروط والتدابير التي تم وضعها من أجل «التكفل بحجاجنا الميامين وتمكينهم من أداء مناسك الحج في أحسن الظروف.

من جهة أخرى، كشف مدير العمرة بالديوان الوطني للحج والعمرة عن إحصاء 405 ألف و53 معتمر تحصلوا على تأشيرة العمرة إلى غاية 12 من شهر جوان الماضي تاريخ اختتام موسم العمرة، مضيفا أنه تم تسجيل 111 ألف و789 معتمر فقط، خلال شهر رمضان، حيث تم تأطيرهم من قبل 224 وكالة سياحية تحصلت على الترخيص بعد إضافة 11 منها مقارنة بالموسم الماضي.

كما أكد على سحب الترخيص من 7 وكالات سياحية نهائيا وتوقيف سبعة أخرى مؤقتا من تنظيم موسم العمرة الجاري، وذلك بسبب ارتكابها عددا من المخالفات تطبيقا لما تضمنه دفتر الشروط الخاص بتنظيم موسم العمرة، حيث تم سحب الترخيص النهائي من 7 وكالات، منها من تم سحبه لسنة أو سنتين ومنها من سحبت منها نهائيا، بسبب المتاجرة بالتأشيرة وغيرها من المخالفات التي تستلزم وضع حد لنشاطها للتلاعب بالمعتمرين.