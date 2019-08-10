حجاج بيت الله الحرام يبدأون اليوم الوقوف بعرفة

بدأ منذ فجر اليوم السبت، مئات الآلاف من حجاج بيت الله الحرام، من بينهم الحجاج الجزائريون، في التوافد إلى صعيد عرفة، لقضاء ركن الحج الأعظم، بالوقوف بعرفة.

وأعلن مدير الأمن العام في السعودية، وصول أكثر من مليون و100 ألف حاج إلى منى، وبلوغ نحو 100 ألف حاج عرفات، حسب موقع “سكاي نيوز”.

وأضاف ذات المصدر، أن هيئة الأرصاد الجوية بالسعودية، توقعت، أن تكون السماء اليوم بالسعودية غائمة جزئيا، تتخللها سحب رعدية ممطرة، مصحوبة برياح على المرتفعات.

ويمضي الحجاج، يوم عرفة، والموافق للتاسع من شهر ذي الحجة، وقتهم، في العبادة وذكر الله، أملا في تطهير ذنوبهم، والإستجابة لدعواتهم.