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قناة النهار

حجاج بيت الله ينفرون إلى منى لرمي جمرة العقبة الكبرى

بقلم قناة النهار
حجاج بيت الله ينفرون إلى منى لرمي جمرة العقبة الكبرى
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حجاج بيت الله ينفرون إلى منى لرمي جمرة العقبة الكبرى

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