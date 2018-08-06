حجاج يحتجون في مكة المكرمة و يرفضون الإقامة داخل فندق «خردة»  

شنوا اعتصاما في بهو الفندق و السلطات السعودية تدخلت لإنهاء معاناتهم

ديوان الحج والعمرة ألزم صاحب الفندق بالتكفل بإجراء تهيئة مستعجلة للفندق

رفض عدد من الحجاج الجزائريين بالبقاع المقدسة، السكن في أحد الفنادق التي أجّرتها مصالح الديوان الوطني للحج والعمرة بشارع غزة في مكة المكرمة، حيث قام الحجاج بشن حركة احتجاجية ورفضوا تسلم الغرف، الأمر الذي استدعى حتى تدخل السلطات السعودية ممثلة في وزارة الحج والعمرة السعودية، الذين وقفوا بالفندق.

وحسب الفيديوهات التي تحوز عليها «النهار»، فإن الحجاج الذين كانوا قد أقاموا في المدينة المنورة لمدة 6 أيام، حولوا إلى مكة المكرمة لإسكانهم في أحد الفنادق التي أجّرها الديوان، لكنهم -حسبهم- صدموا من الوضعية الكارثية التي تتواجد فيها غرف الفندق، حيث أن هذا الأخير يتوفر على مصعدين كهربائيين، أضف إلى ذلك أنهما لا يشتغلان أو أنهما غير صالحين، إلى درجة أنه عند الضغط للصعود إلى الطابق الرابع يجد الحاج نفسه في الطابق الأول أو الثاني والعكس.

وحسب تصريحات الحجاج، فإن الفندق لا يصلح للإقامة بسبب عدم اشتغال المكيفات وانعدام النظافة، وزيادة على ذلك، فإن الغرف ضيقة ولا تصلح لثلاثة حجاج، غير أنهم أسكنوا 5 حجاج فيها.

وحسبما لوحظ، فإن الحجاج الذي كانوا يعانون من تعب شديد راحوا يفترشون بهو الفندق، وترك أمتعتهم خارج الفندق، مما جعل أعضاء البعثة الجزائرية يتدخلون بشكل مستعجل من أجل إدخالهم إلى الفندق والدخول إلى الغرف.

وقد تسبب هذا الأمر في حضور ممثلين عن وزارة الحج والعمرة إلى الفندق، وطلبوا من صاحب الفندق الإسراع في تدارك الوضع وتوفير جميع الضروريات وإيجاد حل لجميع شكاوى الحجاج.