حجاج يقررون مقاضاة ديوان الحج و العمرة بسبب التلاعب في حجوزاتهم الكترونيا لفائدة وكالة سياحية بغرداية

قرر عدد من الحجاج، رفع دعوى قضائية مستعجلة ضد ديوان الحج والعمرة، بسبب ما اسموه التلاعب في حجوزاتهم الالكترونية، لفائدة وكالة سياحية وذوي النفوذ حسبهم.

وأفادوا أن وقت التلاعب واستغلال النفوذ لفائدة الأشخاص قد ولى، في ظل العهد الجديد الذي تعيشه الجزائر

و قال الحجاج المحتجون، لـ”النهار” إنهم تمكنو بشق الانفس من الحجز على مستوى الموقع الالكتروني المخصص، ليحصلوا على تذاكر السفر يوم 2 جويلية القادم، على متن طائرة الخطوط الجوية الجزائرية المتوجهة الى المدينة المنورة.

ليتفاجئو بعدها بتغيير توقيت الرحلة ووجهتها الى مدينة جدة، على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية، مؤكدين أن أكثر من 120 حاج مسّهم هذا التلاعب غير القانوني، باعتبار أن وثيقة الحجز بها بند يؤكد على عدم تغيير موعد الرحلة تحت اي ظرف كان.

إضافة إلى أن التغيير كان لفائدة الوكالات السياحية التى تجني مبالغ مالية طائلة، وتفضل الوجهة الاولى نحو المدينة المنورة.

كما أكد الحجاج أن التلاعب حصل من طرف إدارة الديوان، مبدين استغرابهم من فائدة التسجيل الالكتروني أو ما أسمته وزارة الشؤون الدينية بالحجم الالكتروني، إذا كان يتم فيه تلاعب مثل هذا.

و أكد الحجاج أن الموقع الالكتروني لا يشتغل عادة، و كل الهواتف التى وضعها الديوان لا تشتغل عادة، فكيف بديوان لم يستطع أن يسير موقع الكتروني أن يستطيع أن يسير حج أكثر من 35 الف حاج.