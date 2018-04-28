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حجار: أزيد من 100 مؤسسة تعليم عالي منذ تولي بوتفليقة الرئاسة

الوطني
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حجار: أزيد من 100 مؤسسة تعليم عالي منذ تولي بوتفليقة الرئاسة
بقلم أحمد مراح

أشاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، ببرنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة منذ وصوله للحكم.

قائلا، أنه وخلال سنوات حكم الرئيس فقد تم تسجيل 107 مؤسسة تعليم عالي عبر الوطن، إضافة إلى معاهد ومؤسسات للبحث العلمي.
وأشار الوزير، أن القيادة السياسية في البلاد ممثلة في الرئيس بوتفليقة أولت إهتمام لقطاع التعليم العالي باعتباره مكسب لا يمكن التراجع عنه.
وأوضح الوزير أن الدولة عازمة ومستمرة على إنشاء هياكل بيداغوجية في السنوات المقبلة

على الرغم من الحالة المالية الصعبة التي تعرفها البلاد.

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