حجار: إلغاء المنشور التكميلي الخاص ببعض التخصصات

أكّد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار اليوم الثلاثاء، أنّه تمّ إلغاء المنشور التكميلي الخاص ببعض التخصصات.

وقال حجار خلال ترأسه أشغال الندوة الوطنية للجامعات، أنّه تمّ إلغاء المنشور الخاص ببعض التخصصات على غرار العلوم الطبية.

وأكّد الوزير أنّه، تمّ دراسة نتائج حاملي البكالوريا من أجل تحديد المعدلات بدقة.

للإقتراب من الطالب وتقليص نسبة عدم الرضا.

وأضاف حجار بأنّه، أسندت معالجة الحالات الخاصة للمؤسسات الجامعية ولكن تحت مراقبة الوزارة من خلال نظام إعلامي.

وهذا تفاديا لأي تجاوزات.