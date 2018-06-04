حجار: البرلمان التونسي فرض ضريبة على كل الشاحنات الحاملة للبضائع 

قدم اليوم الإثنين سفير الجزائر بتونس يقدم توضيحات حول الضريبة المفروضة على الناقلين الجزائريين بالمراكز الحدودية .

وصرح عبد القادر حجار أن البرلمان التونسي فرض ضريبة جديدة في قانون المالية على كل على كل الدول والشاحنات الحاملة للبضائع.

مضيفا انه ستفرض عبر كل المعابر الحدودية والموانئ والمطارات التونسية والحافلات نقل المسافرين والسيارات السياحية غير معنية بالضريبة الجديدة.

كما أنه تواصل مع المسؤولين التونسيين للإستفسار حول قرار فرض الضريبة على الناقلين الجزائريين .

وللإشارة فقد تحادث سفير الجزائر بتونس مع وزير الخارجية التونسي حول الضريبة الجديدة