حجار: الجامعات مجبرة على تقديم مشروع المؤسسة في جوان المقبل

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، أن جوان القادم آخر أجل أمام الجامعات لتقديم مشروع المؤسسة.

مضيفا على هامش انطلاق الندوة الوطنية للجامعات، أن الوزارة تسعى إلى تكريس أو فتح فروع جديدة ليكون تكامل بين الولايات.

خاصة وأن جوان القادم آخر أجل أمام الجامعات لتقديم كل مشروع المؤسسة لتكون الجامعة قاطرة في التنمية.

حيث طلبت الوزارة من الجامعات أن تقوم بتحضير مشروع المؤسسة من خلال هياكلها العلمية والفكرية.

كما تقوم بدراسة الواقع المحيط بها بمساعدة مخطط الولاية والسلطات المحلية لكي تعرف ما هو التكوين الذي تقوم به.

وهو ما يلزم الجامعة بإنشاء فروع جديدة لم تكن موجودة أو غلق فروع ليست بحاجة إليها.

وهو ما يؤثر على الخارطة الجامعية بشكل إيجابي.