حجار: “الخبرة صنعت الفارق في مباراتنا أمام شباب بلوزداد”
بقلم كريم تيغرمت
أرجع مدرب ترجي مستغانم، شريف حجار، الهزيمة التي مني بها فريقه بـ(2-0)، أمس السبت، أمام الضيف شباب بلوزداد، لخبرة وتجربة لاعبي هذا الأخير.
وصرح حجار، خلال ندوته الصحفية، التي أعقبت هذا اللقاء: “لم نكن محظوظين في احدى المحاولات الهجومية. أين حرمنا القائم من هدف”.
كما أضاف: “تلقينا أهدافا من مرتدات سريعة، ومن وجهة نظري خبرة المنافس. والامكانيات الفردية للاعبيه هي من صنعت الفارق”.
وتابع شريف حجار: “رغم هذه الهزيمة، لاعبينا مشكورين على مردودهم. خاصة وأنهم بذلوا مجهودات كبيرة طيلة المباراة”.
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