حجار: “الخبرة صنعت الفارق في مباراتنا أمام شباب بلوزداد”

أرجع مدرب ترجي مستغانم، شريف حجار، الهزيمة التي مني بها فريقه بـ(2-0)، أمس السبت، أمام الضيف شباب بلوزداد، لخبرة وتجربة لاعبي هذا الأخير.

وصرح حجار، خلال ندوته الصحفية، التي أعقبت هذا اللقاء: “لم نكن محظوظين في احدى المحاولات الهجومية. أين حرمنا القائم من هدف”.

كما أضاف: “تلقينا أهدافا من مرتدات سريعة، ومن وجهة نظري خبرة المنافس. والامكانيات الفردية للاعبيه هي من صنعت الفارق”.

وتابع شريف حجار: “رغم هذه الهزيمة، لاعبينا مشكورين على مردودهم. خاصة وأنهم بذلوا مجهودات كبيرة طيلة المباراة”.