حجار: الدروس الخصوصية في الجامعات “ظاهرة” غريبة على منظومتنا

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار،اليوم، أن ظاهرة الدروس الخصوصية في الجامعات هي غريبة ودخيلة على منظومتنها .

وجاء هذا خلال الندوة الصحفية التي عقدها الوزير على هامش انطلاق الندوة الوطنية للجامعات.

حيث أوضح الوزير أن ظاهرة الدروس الخصوصية في الجامعات أضحت تطغو العالم بأسره وليس الجزائر فقط.

غير أنها إن دلت على شئ فهي تدل على أن هناك خلل في المنظومة، يضيف الوزير .

كما شدد الوزير على ضرورة معالجة هذه الظاهرة الغريبة التي تحتاج إلى دراسة اجتماعية وبيداغوجية لمعرفة اسبابها.