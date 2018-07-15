حجار: الدولة مستمرة في سياسة دعم مجانية التعليم

أكّد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار اليوم الأحد بولاية مستغانم أن الدولة الجزائرية مستمرة في سياسة دعم مجانية التعليم.

وقال حجّار خلال لقاء صحفي عقده على هامش افتتاح الدورة السبعين للجنة الدولية لدراسة وتحسين تعميم تعليم الرياضيات.

المنظمة بجامعة مستغانم بين 15 و19 جويلية الجاري أنه لا يوجد في المرحلة الحاليّة أي تفكير في تغيير سياسة

دعم مجانية التعليم.

لفائدة الطلبة وإن كان هناك ربما تفكير في كيفيات تحسين

هذا الدعم”.

و أوضح الوزير أنّ “مجانية التعليم لا تعني فقط التسجيل في الجامعات والمدارس دون أية رسوم أو حقوق مالية.

بل تشمل كذلك توفير كل الشروط والخدمات الجامعية

للطلبة من منحة وإطعام ونقل وإيواء وصحة”.

وذكر حجار، أن هذه الخدمات الجامعية التي يستفيد منها الطلبة في إطار السياسة العامة للدولة.

كدولة اجتماعية تختلف من تخصص جامعي إلى أخر وتكلف سنويا ما يزيد عن 700 ألف دينار جزائري للطالب الجامعي الواحد.