حجار: “الروح القتالية للاعبينا مكنتنا من تحقيق الفوز أمام أولمبيك أقبو”

أرجع مدرب ترجي مستغانم، شريف حجار، الفضل في الفوز الذي حققه فريقه أمس الأحد، أمام أولمبيك أقبو، للروح القتالية التي أبداها لاعبوه.

وصرح شريف حجار، عقب الفوز أمام مضيفهم أولمبيك أقبو: “لاعبونا كانوا في المستوى وأظهروا روحا قتالية”.

كما أضاف: “لاعبونا آمنوا في امكاناتهم، ما سمح لنا بالعودة في النتيجة، وبعدها سجلنا الهدف الثاني عن طريق اللاعب عوجان، الذي قام بعمل فردي في المستوى، ما سمح لنا بالفوز وحصد ثلاث نقاط”.

يذكر أن ترجي مستغانم، فاز بثنائية مقابل هدف واحد، على حساب مضيفه أولمبيك أقبو، ضمن مباريات الجولة السابعة من البطولة المحترفة.