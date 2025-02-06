حجار: “الهزيمة  أمام اتحاد العاصمة لن توقفنا”

أرجع مدرب اتحاد خنشلة، شريف حجار، الهزيمة التي تلقاها فريقه أمس الأربعاء، امام اتحاد العاصمة، لتوقف فريقه عن المنافسة لفترة طويلة.

وصرح شريف حجار، عقب هزيمتهم بثلاثية نظيفة أمام اتحاد العاصمة: “الهزيمة أمام اتحاد العاصمة لن توقفنا”.

كما أضاف: “هذه المباراة لم تكن في الوقت المناسب بالنسبة لنا، فريقنا كان في فترة راحة لحوالي شهر كامل، ما صعب على لاعبينا مسايرة ريتم المباراة”.

يذكر أن فريق اتحاد خنشلة، وبعد هزيمته في المباراة المتأخرة أمام اتحاد العاصمة، أنهى مرحلة الذهاب في المركز التاسع من ترتيب البطولة بـ20 نقطة فقط.