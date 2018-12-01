حجار: بالإعتماد على الكفاءات العلمية نحقق الأمن الغذائي ونحسين الإنتاج الفلاحي

دعا وزير التعليم العالي، الطاهر حجار، اليوم بالعاصمة، الى الاعتماد على الكفاءات العلمية في المجال الفلاحي لتحقيق الأمن الغذائي.

وأبرز حجار خلال افتتاح فعاليات الأيام الدولية ال13 للعلوم البيطرية أهمية العمل لتجسيد الأفكار الجيدة والمفيدة لاسيما في القطاع الفلاحي.

وتعميم نشرها في أوساط الفلاحيين حتى يتمكنوا بالاستفادة من نتائجها وكسب الخبرة والمعارف لتحسين مردودية الإنتاج.

شدد الوزير على ضرورة توجيه التكوين الجامعي نحو خفض الاستيراد بعد تقلص الموارد المالية بسبب تراجع أسعار المحروقات.

داعيا الجامعة الى مواكبة التطور العملي والتكنولوجي السائد في العالم بغية الاستجابة للحاجيات المتزايدة للتنمية الوطنية.

وتحقيق مساهمة فعلية في تطوير طرق الإنتاج لتحسين المردود وضمان سلامته.