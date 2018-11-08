حجار: تخصيص 200 مليار دينار للبحث العلمي

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، اليوم الخميس، عن تخصيص 200 مليار دينار للبحث العلمي.

وفي رده على أسئلة نواب البرلمان، في الجلسة المنعقدة بقبة زيغود يوسف، اعتبر المبلغ المخصص للبحث العلمي غير كاف.

وهذا مقارنة بالطموحات التي ترغب الجزائر في الوصول إليها، حتى تجعلها في مصاف الدول المتقدمة.

وأورد بالقول ” نراقب بصفة دورية المخابر التي تستفيد من الأموال، وإذا لاحظنا قلة المردود، سيتم غلقها وقطع الأموال عنها”.

لكن بالمقابل –يضيف- بقدر ما نغلق المخابر نعمل على فتح أخرى جديدة.

من جهة أخرى وبلغة الأرقام، كشف الوزير عن إحصاء، 30 مخبر علمي على المستوى الوطني،و1400 مخبر داخل الجامعات بمختلف التخصصات.

كما تم إحصاء 2000 باحث على مستوى التراب الوطني، و37 ألف أستاذ باحث.