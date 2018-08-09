حجار.. تصريحاتي فهمت بالخطأ

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، أن تصريحاته الأخيرة فهمت عن طريق الخطأ وقد تم إقتطاعها من كلامي بما لايخدم فكرة ما كنت قد صرحت به.

وخلال إتصال مع قناة “النهار” قال الطاهر حجار، ان التصريحات التي أدليت بها خلال الندوة الصحفية التي أجريتها مؤخرا بخصوص توضيحات التسجيلات الجاامعة للطلبة الجدد فهمت في غير سياقها.

واضاق الوزير، ان الجامعات الجزائرية كانت وماتزال تقوم بملتقيات وأبحاث وبالكثير وخاصة بعد الإتصال بالاساتذة الجزائريين لكن تصنيف الجامعات الجزائرية.

من طرف الهيئات الدولية لا يتم على أسس ومعايير عالمية.