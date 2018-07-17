حجار: تطبيق برامج جديدة في الطب بداية من الدخول الجامعي المقبل

أفاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، أنّ الدولة سخّرت أموالا باهضة لتطوير المخططات والبرامج التعليمية.

مشيرا إلى أنه سيتم رفع التحدي والنوعية من عدة عمليات، خاصة وأن قطاع التعليم العالي سيشرع في تطبيق البرامج الجديدة.

وبالخصوص في مجال الطب والبيطرة لتكييفها مع المهن والتطورات الحاصلة في هذا الفرع.

مشيرا إلى أنه سيتم الشروع في تطبيق البرامج الجديدة في الطب بداية من الدخول الجامعي المقبل في سبتمبر 2018.

بعد الانتهاء من تحويلها ومراجعة الدراسات الطبية وإدخال التحسينات والمحافظة على المكاسب.

خاصة وأن البرامج الطبية لم تعرف تغييرا منذ 1971 وهذا من أجل التكفل بالنقائص البيداغوجية.

وأكد الوزير أن تطوير البرامج هو حتمية للتطورات العلمية في المجال الطبي وإتخاذ تعليم مدمج، ومراجعة مضامين التكوين.