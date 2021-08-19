حجار: “تلقيت العديد من العروض واخترت شباب قسنطينة”

كشف المدرب شريف حجار عن قبوله عرض فريق شباب قسنطينة، لتولي العارضة الفنية للفريق انطلاقا من الموسم الجديد.

وصرح شريف حجار، لتلفزيون “النهار”: “تلقيت عروض من ثلاثة أو أربعة أندية، ومع احترامي للجميع، فضلت شباب قسنطينة أين أمضيت على عقد لسنتين”.

وعدد حجار أسباب تفضيلع عرض السياسي، مضيفا: “السياسي يملك إمكانيات كبيرة، وقاعدة جماهيرية مهمة، بالإضافة لطموحاتهم في اللعب كل موسم على البوديوم”.

وتابع شريف حجار: “تولي العارضة الفنية لشباب قسنطينة، هو شرف بالنسبة لي، ومسؤولية كبيرة، وأتمنى أن نكون على قدر هذه المسؤولية، والثقة التي وضعت في شخصي من مسؤولي الفريق”.