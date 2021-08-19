حجار: “تلقيت العديد من العروض واخترت شباب قسنطينة”
بقلم كريم.تيغرمت
كشف المدرب شريف حجار عن قبوله عرض فريق شباب قسنطينة، لتولي العارضة الفنية للفريق انطلاقا من الموسم الجديد.
وصرح شريف حجار، لتلفزيون “النهار”: “تلقيت عروض من ثلاثة أو أربعة أندية، ومع احترامي للجميع، فضلت شباب قسنطينة أين أمضيت على عقد لسنتين”.
وعدد حجار أسباب تفضيلع عرض السياسي، مضيفا: “السياسي يملك إمكانيات كبيرة، وقاعدة جماهيرية مهمة، بالإضافة لطموحاتهم في اللعب كل موسم على البوديوم”.
وتابع شريف حجار: “تولي العارضة الفنية لشباب قسنطينة، هو شرف بالنسبة لي، ومسؤولية كبيرة، وأتمنى أن نكون على قدر هذه المسؤولية، والثقة التي وضعت في شخصي من مسؤولي الفريق”.
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