حجار: تمديد فترة التسجيل للسنة الأولى ماستر إلى غاية نهاية جويلية

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تمديد فترة التسجيل وإيداع ملفات الترشح للإلتحاق بالسنة الأولى ماستر.

وذلك للموسم الجامعي 2019/2018 إلى غاية نهاية شهر جويلية الجاري عبر المنصة الإلكترونية الموجودة بالموقع الإلكتروني للوزارة.

وأوضح الوزير الطاهر حجار، في تصريح للصحافة اليوم الاثنين على هامش حضوره حفل تخرج دفعات من طلبة المدرسة الوطنية العليا للسياحة.

أن الخلل التقني الذي سجل في الأرضية الالكترونية المستحدثة لتسجيل طلبات الترشح للالتحاق بالسنة الاولى ماستر قد تم تصليحه.

مشيرا إلى أنه تقرر تمديد آجال التسجيل إلى نهاية شهر جويلية الجاري.

يذكر أن الوزارة كانت قد حددت سابقا فترة إيداع ملفات التسجيل للإلتحاق بالسنة الأولى ماستر من 28 جوان إلى غاية 12 جويلية 2018.