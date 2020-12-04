حجار ثالث ضحايا مقصلة المدربين في الدوري الجزائري

الرياضة
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حجار ثالث ضحايا مقصلة المدربين في الدوري الجزائري
بقلم يونس رزيق

قدم المدرب شريف حجار إستقالته من العارضة الفنية لفريق أولمبي المدية بسبب المشاكل الكثيرة التي يعاني منها الفريق مع بداية الموسم الكروي الحالي.

هذا وكانت تشكيلة أولمبي المدية قد قاطعت ا لتدريبات منذ لقاء الساورة الأخير، بالغضافة إلى عدم تأهيل اللاعبين الجدد لحد الآن وهو ما تسبب في إستقالة المدرب.

للتذكير يعتبر المدري شريف حجار ثالث مدرب يغادر العارضة الفنية لناديه بعد مرور جولتين فقط، بعد كل من الفرنسي سيكوليني مع إتحاد العاصمة، والتونسي يامن الزلفاني الذي أقيل من تدريب شبيبة القبائل.


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