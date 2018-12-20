حجار: حل 72 مخبرا جامعيا وفتح 81 آخرا

أفاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، أنه تم القيام بعملية لتقييم مخابر البحث على مدى 3 سنوات.

مشيرا خلال ندوة صحفية نظمها لرؤساء الجامعات، أنه تم تسجيل العديد من النقائص واختلالات عديدة.

تم على إثرها حل 72 مخبرا جامعيا لا تستند في أعمالها إلى المقاييس العالمية طبقا لقانون التوجيه للبحث العلمي.

مضيفا في ذات السياق، أنه تم فتح 81 مخبرا جديدا يسمح في المساهمة في تطوير البحث وتحسين المردودية.

مشيرا إلى ضرورة إشراك أساتذة الدكتوراه في المخابر بحكم موقعهم والعمل على رفع العراقيل والموانع غير المبررة.